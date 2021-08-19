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Московский суд признал законным штраф Facebook на сумму 17 миллионов рублей

  /   Обновлено: 19 августа 2021 17:11
Происшествия
Московский суд признал законным штраф Facebook на сумму 17 миллионов рублей
pixabay.com

Москва, 19 августа. Решением Таганского районного суда Москвы штрафы в отношении американской компании Facebook на общую сумму 17 миллионов рублей были признаны законными.

В ходе заседания 19 августа 2021 года суд в Москве оставил без изменений постановление, вынесенное в июне текущего года мировым судьей участка №422 Таганского района. В частности, компанию признали виновной в совершении ряда правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначили ей штрафы в общей сложности на 17 миллионов рублей.

Суд оставил без удовлетворения поданные апелляционные жалобы представителем стороны защиты Facebook.

Ранее сообщалось, что суд Москвы также оштрафовал Google на 2 млн рублей. Причиной стал отказ удалять запрещенную информацию.

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Facebook суд штраф
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