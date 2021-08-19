Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 17:22
17:21
Политика
Зеленский ответил на вопрос о своем участии в следующих выборах президента Украины
17:21
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США
17:18
Политика
Свежий опрос ВЦИОМ показал реальное отношение крымчан к воссоединению с Россией
17:16
Происшествия
Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга
17:15
Армия
В Индии объяснили, как «сверхспособности» сделают Су-57 лидером среди истребителей
17:08
Политика
Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине
17:06
Происшествия
Огромная акула едва не съела известного дайвера из Приморья, появилось видео
17:04
Шоу-бизнес
Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
17:04
Политика
Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
17:04
Армия
Военный аналитик Коротченко предложил на государственном уровне признать ВСУ террористами
Все новости

Создатель «Циркона» рассказал, когда у США может появиться гиперзвуковое оружие
Армия
Создатель «Циркона» рассказал, когда у США может появиться гиперзвуковое оружие
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 августа. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, в какие сроки американцы могут создать собственные образцы гиперзвукового оружия.

Руководитель предприятия, ответственного за создание российской сверхзвуковой ракеты «Циркон», считает, что подобные виды вооружений могут появиться у США после 2023 года. Он отметил, что у Вашингтона имеются серьезные наработки в двигателестроении и материаловедении, а также высокий технологический уровень. В связи с этим он призвал не расслабляться и продолжать двигаться вперед в совершенствовании технологии гиперзвука.

«Поэтому нам нельзя останавливаться. Есть жесткая закономерность: остановился — значит, отстал», — заявил Обносов.

Он отметил, что для создания сверхзвукового аппарата требуются огромные вычислительные мощности, чтобы правильно оценить множество самых разных, но одинаково важных параметров. Также глава КТРВ назвал преимущества, которые даст России серийное производство корректируемых авиабомб нового поколения, передает RT. Ранее американские эксперты признали, что Соединенные Штаты столкнутся с большими проблемами из-за российского гиперзвука.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Создатель «Циркона» рассказал, когда у США может появиться гиперзвуковое оружие
сша гиперзвук обносов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru