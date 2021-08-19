Создатель «Циркона» рассказал, когда у США может появиться гиперзвуковое оружие

Москва, 19 августа. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, в какие сроки американцы могут создать собственные образцы гиперзвукового оружия.

Руководитель предприятия, ответственного за создание российской сверхзвуковой ракеты «Циркон», считает, что подобные виды вооружений могут появиться у США после 2023 года. Он отметил, что у Вашингтона имеются серьезные наработки в двигателестроении и материаловедении, а также высокий технологический уровень. В связи с этим он призвал не расслабляться и продолжать двигаться вперед в совершенствовании технологии гиперзвука.

«Поэтому нам нельзя останавливаться. Есть жесткая закономерность: остановился — значит, отстал», — заявил Обносов.

Он отметил, что для создания сверхзвукового аппарата требуются огромные вычислительные мощности, чтобы правильно оценить множество самых разных, но одинаково важных параметров. Также глава КТРВ назвал преимущества, которые даст России серийное производство корректируемых авиабомб нового поколения, передает RT. Ранее американские эксперты признали, что Соединенные Штаты столкнутся с большими проблемами из-за российского гиперзвука.