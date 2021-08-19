Иммунолог из Екатеринбурга разработал смесь для вейпа, которая лечит от COVID-19

Екатеринбург, 19 августа. Екатеринбургский ученый из Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Евгений Федотиков сделал ингаляционный фитопрепарат, помогающий легким.

Смесь сделана из экстракта вереска. Так как растение занесено в Красную книгу, Федотиков использовал лабораторный вереск. По словам специалиста, такое лекарство можно заливать не только в небулайзеры, но и в вейпы.

Терапевтический эффект таких ингаляций достигается за счет действия на организм человека полезных компонентов: катехинов, антоцианов, кверцетинов и полисахаридов. Вещества содержат антиоксиданты, а также противовирусные, бактерицидные и противовоспалительные свойства. Это делает фитопрепарат эффективным и в отношении профилактики COVID-19.

Ранее эпидемиолог Горелов усомнился в вероятности полного уничтожения коронавируса в мире. Специалист подчеркнул, что необходимо выявить нулевое животное, которое передало вирус, так как это резервуар для межвидовой передачи инфекции.