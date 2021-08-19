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Судан намерен развивать граничащий с Эфиопией плодородный район Аль-Фашага
Весь мир
Судан намерен развивать граничащий с Эфиопией плодородный район Аль-Фашага
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 19 августа. Судан освоит более миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий в плодородном приграничном районе Аль-Фашага. Территорию в течение 25 лет оккупировала Эфиопия.

Суданская армия начала освободительные операции в ноябре 2020 года и восстановила контроль над землей и сотнями и деревень, которые местные жители оставили после прихода эфиопских солдат. Хартум неоднократно осуждал Аддис-Абебу за захват Аль-Фашаги.

«Власти пообещали развивать этот район путем строительства мостов и сельскохозяйственных дорог, чтобы люди могли селиться», — отметил суданский фермер.

Судан намерен развивать граничащий с Эфиопией плодородный район Аль-Фашага
Федеральное агентство новостей  / 

Председатель переходного Суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и премьер Абдалла Хамдок посетили район Вад-Коли, расположенный в центре Аль-Фашаги, и пообещали совместно работать над развитием территории.

По их словам, суданская армия способна вернуть всю землю. Однако страна не исключает политико-дипломатического решения, которое положит конец кризису между двумя соседними государствами. Премьер добавил, что военные не покинут приграничную территорию, чтобы сохранить суверенитет.

«Мы призываем Эфиопию вернуть семь районов, которые входят в Аль-Фашагу», — подчеркнул Абдель Фаттах аль-Бурхан.

В начале августа министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра посетил Хартум и Аддис-Абебу, чтобы предложить посредничество в нерешаемом годами вопросе. Судан ответил, что в соответствии с документами, хранящимися в стране, Аль-Фашага считается национальной территорией, поэтому международный арбитраж встанет на сторону Хартума.

Кроме того, плодородный район, если его использовать в сельском хозяйстве, обеспечит Судан миллионами тонн кунжута и кукурузы. Эфиопские фермеры более 25 лет собирали плоды, произрастающие в Аль-Фашаге.

«Земли Аддис-Абебы каменистые и не обрабатываются, поэтому население настаивают на том, чтобы Эфиопия не уступала эту территорию. Для них это экономический ресурс», — подытожили в Хартуме.

Судан намерен развивать граничащий с Эфиопией плодородный район Аль-Фашага
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 
 

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эфиопия судан аль-фашага
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