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Захарова рассказала о желании талибов вести диалог

  /   Обновлено: 19 августа 2021 16:04
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Политика
Захарова рассказала о желании талибов вести диалог
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 19 августа. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) демонстрируют настрой на диалог, рассказали в МИД РФ.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, талибы взялись за наведение порядка в Афганистане и демонстрируют настрой на переговоры с влиятельными политическими лидерами страны.

«Талибы готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан, в том числе — для нас эта тема является актуальной — прав женщин и многие другие аспекты», — отметила спикер ведомства на брифинге.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о существовании неподконтрольных талибам территорий Афганистана. По его словам, «Талибан» еще не полностью контролирует страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Захарова рассказала о желании талибов вести диалог
захарова мид рф талибан
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