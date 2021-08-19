Захарова рассказала о желании талибов вести диалог

Москва, 19 августа. Представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) демонстрируют настрой на диалог, рассказали в МИД РФ.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, талибы взялись за наведение порядка в Афганистане и демонстрируют настрой на переговоры с влиятельными политическими лидерами страны.

«Талибы готовы, как они заявляют, учитывать интересы граждан, в том числе — для нас эта тема является актуальной — прав женщин и многие другие аспекты», — отметила спикер ведомства на брифинге.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о существовании неподконтрольных талибам территорий Афганистана. По его словам, «Талибан» еще не полностью контролирует страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.