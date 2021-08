Коста-Рика, Мексика и Чили готовы принять мигрантов из Афганистана

Мехико, 19 августа. Несколько латиноамериканских стран, в том числе Коста-Рика, Мексика и Чили, заявили о готовности предоставить убежище для афганских мигрантов. Об этом сообщили правительства государств.

15 августа боевики движения «Талибан»1[1] установили полный контроль над Афганистаном, взяв столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент покинул страну.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил события в Афганистане, заявив, что «захват власти военной силой — это проигрышное предприятие, которое может привести только к затяжной гражданской войне или к полной изоляции Афганистана».

При этом Гутерреш напомнил о гуманитарной катастрофе, сложившейся в государстве. По данным Управления ООН по делам беженцев, в 2021 году более 400 тысяч афганцев вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, при этом 80% из них — женщины и дети.

