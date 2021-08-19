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Коста-Рика, Мексика и Чили готовы принять мигрантов из Афганистана
Весь мир
Коста-Рика, Мексика и Чили готовы принять мигрантов из Афганистана
Global Look Press  /  Xinhua

Мехико, 19 августа. Несколько латиноамериканских стран, в том числе Коста-Рика, Мексика и Чили, заявили о готовности предоставить убежище для афганских мигрантов. Об этом сообщили правительства государств.

15 августа боевики движения «Талибан»1[1] установили полный контроль над Афганистаном, взяв столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент покинул страну.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил события в Афганистане, заявив, что «захват власти военной силой — это проигрышное предприятие, которое может привести только к затяжной гражданской войне или к полной изоляции Афганистана».

При этом Гутерреш напомнил о гуманитарной катастрофе, сложившейся в государстве. По данным Управления ООН по делам беженцев, в 2021 году более 400 тысяч афганцев вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, при этом 80% из них — женщины и дети.

Служба ООН призвала международное сообщество оказать поддержку населению Афганистана и открыть свои границы для вынужденно переселившихся лиц.

Коста-Рика, Мексика и Чили готовы принять мигрантов из Афганистана
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Будущее положение женщин при талибах стало поводом для беспокойства среди стран мира, так как при предыдущем режиме с 1996 по 2001 год женщины были полностью лишены прав. В тот период им было запрещено работать, учиться, выходить из дома без сопровождения родственника-мужчины, демонстрировать кожу, обращаться к врачам-мужчинам и многое другое. Кроме того, местным жителям могут грозить принудительные браки с боевиками «Талибана».

Коста-Рика

Власти Коста-Рики объявили о намерении принять 48 афганских женщин, работающих на структуры ООН. Кроме того, вице-президент карибского государства Эпси Кэмпбелл выразила желание создать «гуманитарный мост» для афганских женщин и девочек, ищущих убежища.

«Коста-Рика имеет давнюю традицию сотрудничества с ООН и персоналом организации, в том числе в контексте ситуации, развернувшейся в Афганистане. Мы рассматриваем возможность взаимодействия с системой ООН, в соответствии с национальным законодательством», — заявил замминистра по многосторонним вопросам Кристиан Гильерме.

Правительство Коста-Рики отметило, что в качестве гуманитарного акта обсуждает возможность принятия группы из 48 женщин из Афганистана, которые работали в структурах Организации Объединенных Наций.

«Это проистекает из нашей внешней политики и поддержки Коста-Рикой принципов, придвигаемых разными странами, призывающих к уважению прав человека и обеспечению безопасности тех, кто в этом нуждается», — объясняется в официальном заявлении.

Эпси Кэмпбелл обратилась к международному сообществу с идеей создания фронта по защите афганских женщин. Вице-президент предложила соорудить «гуманитарный мост» для уязвимого населения Афганистана через Коста-Рику.

При этом представители центральноамериканского государства не объяснили, в чем состоит данное предложение.

Мексика

Правительство Мексики объявило о начале рассмотрения заявлений о предоставлении убежища гражданам Афганистана после захвата контроля над страной талибами.

«Сообщаю, что при активном участии посла Мексики в Иране Гильермо Пуэнте Ордорики мы запустили обработку первых ходатайств о предоставлении убежища гражданам Афганистана, особенно женщинам и детям, подавшим заявления», — сообщил министр иностранных дел Марсело Эбрард.

Позже МИД Мексики заявил, что на данный момент правительство не может разгласить подробности о процедуре и ее сроках для лиц, которым угрожает опасность.

Коста-Рика, Мексика и Чили готовы принять мигрантов из Афганистана
Global Look Press  / Xinhua

Чили

Правительство Чили также протянуло руку дружбы афганскому населению, объявив о готовности принять 10 женщин и их семьи в следующие несколько дней.

Речь идет об активистках, посвятивших себя защите прав человека в Афганистане, жизни которых находятся теперь в опасности после захвата власти талибами.

«Чили намерено сотрудничать и полно решимости оказать помощь женщинам, которые посвятили свою жизнь защите прав человека в Афганистане и из-за этого находятся под угрозой. Мы обязались принять и предоставить убежище нескольким афганским семьям», — заявил президент южноамериканской страны Себастьян Пиньера в ходе пресс-конференции.

Пиньера добавил, что его правительство попытается перевезти на одном из рейсов сестру афганской студентки в Чили, которая попросила о репатриации своих родственников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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