Коста-Рика, Мексика и Чили готовы принять мигрантов из Афганистана

Мехико, 19 августа. Несколько латиноамериканских стран, в том числе Коста-Рика, Мексика и Чили, заявили о готовности предоставить убежище для афганских мигрантов. Об этом сообщили правительства государств.

15 августа боевики движения «Талибан»1[1] установили полный контроль над Афганистаном, взяв столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент покинул страну.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил события в Афганистане, заявив, что «захват власти военной силой — это проигрышное предприятие, которое может привести только к затяжной гражданской войне или к полной изоляции Афганистана».

При этом Гутерреш напомнил о гуманитарной катастрофе, сложившейся в государстве. По данным Управления ООН по делам беженцев, в 2021 году более 400 тысяч афганцев вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, при этом 80% из них — женщины и дети.

"It is essential that the hard-won rights of Afghan women and girls are protected," says UN Secretary-General António Guterres, who raised concern over "mounting human rights violations" and a "return to the darkest days" under Taliban rule https://t.co/6GcCqvEuVY pic.twitter.com/7AwTEnLaiI — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 16, 2021

Служба ООН призвала международное сообщество оказать поддержку населению Афганистана и открыть свои границы для вынужденно переселившихся лиц.

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Будущее положение женщин при талибах стало поводом для беспокойства среди стран мира, так как при предыдущем режиме с 1996 по 2001 год женщины были полностью лишены прав. В тот период им было запрещено работать, учиться, выходить из дома без сопровождения родственника-мужчины, демонстрировать кожу, обращаться к врачам-мужчинам и многое другое. Кроме того, местным жителям могут грозить принудительные браки с боевиками «Талибана».

Коста-Рика

Власти Коста-Рики объявили о намерении принять 48 афганских женщин, работающих на структуры ООН. Кроме того, вице-президент карибского государства Эпси Кэмпбелл выразила желание создать «гуманитарный мост» для афганских женщин и девочек, ищущих убежища.

#Internacionales | Costa Rica ofrece albergue a mujeres y niñas afganas .- ???? https://t.co/AXyXJ4hZzJ — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) August 19, 2021

«Коста-Рика имеет давнюю традицию сотрудничества с ООН и персоналом организации, в том числе в контексте ситуации, развернувшейся в Афганистане. Мы рассматриваем возможность взаимодействия с системой ООН, в соответствии с национальным законодательством», — заявил замминистра по многосторонним вопросам Кристиан Гильерме.

Правительство Коста-Рики отметило, что в качестве гуманитарного акта обсуждает возможность принятия группы из 48 женщин из Афганистана, которые работали в структурах Организации Объединенных Наций.

«Это проистекает из нашей внешней политики и поддержки Коста-Рикой принципов, придвигаемых разными странами, призывающих к уважению прав человека и обеспечению безопасности тех, кто в этом нуждается», — объясняется в официальном заявлении.

Эпси Кэмпбелл обратилась к международному сообществу с идеей создания фронта по защите афганских женщин. Вице-президент предложила соорудить «гуманитарный мост» для уязвимого населения Афганистана через Коста-Рику.

При этом представители центральноамериканского государства не объяснили, в чем состоит данное предложение.

Мексика

Правительство Мексики объявило о начале рассмотрения заявлений о предоставлении убежища гражданам Афганистана после захвата контроля над страной талибами.

«Сообщаю, что при активном участии посла Мексики в Иране Гильермо Пуэнте Ордорики мы запустили обработку первых ходатайств о предоставлении убежища гражданам Афганистана, особенно женщинам и детям, подавшим заявления», — сообщил министр иностранных дел Марсело Эбрард.

Les informo que con la activa participación de Guillermo Puente Ordorica,Embajador de México en Irán, hemos iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadan@s afgan@s, especialmente de mujeres y niñas que lo han así solicitado. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 18, 2021

Позже МИД Мексики заявил, что на данный момент правительство не может разгласить подробности о процедуре и ее сроках для лиц, которым угрожает опасность.

Global Look Press / Xinhua

Чили

Правительство Чили также протянуло руку дружбы афганскому населению, объявив о готовности принять 10 женщин и их семьи в следующие несколько дней.

Речь идет об активистках, посвятивших себя защите прав человека в Афганистане, жизни которых находятся теперь в опасности после захвата власти талибами.

Presidente Piñera se refirió al conflicto en Afganistán y se comprometió a ayudar a familia de estudiante afgana de la Universidad de Chile https://t.co/smuSE9dLMi pic.twitter.com/Y1T3Wej1VI — Radio ADN (@adnradiochile) August 17, 2021

«Чили намерено сотрудничать и полно решимости оказать помощь женщинам, которые посвятили свою жизнь защите прав человека в Афганистане и из-за этого находятся под угрозой. Мы обязались принять и предоставить убежище нескольким афганским семьям», — заявил президент южноамериканской страны Себастьян Пиньера в ходе пресс-конференции.

Пиньера добавил, что его правительство попытается перевезти на одном из рейсов сестру афганской студентки в Чили, которая попросила о репатриации своих родственников.

1 Организация запрещена на территории РФ.