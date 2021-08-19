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Кандидат в Госдуму РФ Крупко назвал условия, при которых Шугалей победит на выборах
Общество
Кандидат в Госдуму РФ Крупко назвал условия, при которых Шугалей победит на выборах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Регистрация в кандидаты в депутаты ЗакС Санкт-Петербурга прошла для ученого-социолога, президента Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея успешно. В разговоре с ФАН депутат МО Ульянка, председатель общественной организации «Совет народных депутатов «Юго-Запад», кандидат в Госдуму РФ Сергей Крупко назвал условия, при которых Шугалей победит на выборах.

Как стало известно, список кандидатов партии «Родина», от которой выдвигается Шугалей, не будет участвовать в выборах. Мнения экспертов разделились на этот счет. Кто-то полагает, что решение городской избирательной комиссии справедливо, кто-то же с решением ГИК не согласен и видит в сложившейся ситуации недобросовестную работу петербургских властей. Но Шугалей предвыборную гонку продолжает. На фоне этого Сергей Крупко выделил основное условие, при котором Максиму Шугалею удастся завладеть мандатом.

«Если будут честные выборы, то Шугалей 100% пройдет», — отмечает собеседник ФАН.

До выборов остается месяц, теперь, по словам самого ученого-социолога, он намерен посвятить это время личным встречам с избирателями. По мнению Крупко, такая работа может принести кандидату в депутаты определенный успех.

«Конечно, его стратегия работы с избирателями, личное общение с гражданами может принести желаемый результат», — заключил спикер.

Человек, поддерживающий курс президента, но в то же время с независимой позицией. Таким представляется кандидат в депутаты петербургского ЗакСа, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Шугалей политологу Константину Калачеву. В разговоре с ФАН он отметил, что глава ФЗНЦ имеет высокие шансы на выборах.

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