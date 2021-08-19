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Жирков может вернуться в ЦСКА
Спорт
Жирков может вернуться в ЦСКА
vk.com  /  ФК Зенит

Москва, 19 августа. Защитник Юрий Жирков может подписать контракт с московским ЦСКА, сообщает портал Transfermarkt.

Согласно данным источника, армейцы могут заключить соглашение с Жирковым в сентябре, если он благополучно восстановится от травмы бедра, которую получил во время первого матча на чемпионате Европы против команды Бельгии.

Отмечается, что 37-летний защитник и его семья хотят переехать в российскую столицу. Жирков выступал за ЦСКА с 2003 по 2009 год. Прошлый сезон футболист провел за петербургский «Зенит», защитник сыграл в 20 матчах во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин не вызвал Юрия Жиркова в сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022. По словам российского специалиста, окончательная заявка может претерпеть изменения.

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