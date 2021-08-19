Новости о «Северном потоке — 2» вызвали падение европейских цен на газ

Брюссель, 19 августа. Голубое топливо подешевело в Европейском союзе на фьючерсном рынке.

Стоимость сырья упала ниже отметки в 500 долларов за 1000 кубических метров. По информации на 13:03 по московскому времени, индекс торговался у значения в 493 доллара. Тенденция отмечается на фоне сообщений о российском проекте «Северный поток — 2», уточняет РИА Новости.

Речь идет о заявлении отечественного энергетического холдинга «Газпром». Компания рассказала о возможном объеме поставок голубого топлива с помощью нового газопровода в текущем году. Согласно сообщению, трубопровод «Северный поток — 2» может быть использован для транспортировки 5,6 миллиарда кубометров природного газа в Европу.