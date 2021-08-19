Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 15:55
15:54
Шоу-бизнес
Решетова жестко ответила журналистам по поводу дня рождения Тимати
15:52
Происшествия
Скончался московский художник Евгений Гороховский
15:51
Общество
Аэрофлот снижает стоимость билетов для жителей Дальнего Востока
15:51
Политика
«Пусть не валит с больной головы на здоровую»: Памфилова оценила решение суда по Грудинину
15:50
Происшествия
Провалившая поступление в университет на бюджет круглая отличница совершила суицид
15:50
Общество
Москва намерена организовать чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана
15:49
Общество
Мощный мезоциклон в Краснодарском крае разрушил дороги и угрожает вспышкой гепатита
15:48
Происшествия
Пила и не работала: нижегородец убил вторую по счету сожительницу
15:47
Политика
Финский политолог призвал Хельсинки одобрить «Спутник V» для спасения отношений с РФ
15:45
Политика
МИД России назвал Гани ответственным за ситуацию в Афганистане
Все новости

Новости о «Северном потоке — 2» вызвали падение европейских цен на газ

  /   Обновлено: 19 августа 2021 15:43
Экономика
Новости о «Северном потоке — 2» вызвали падение европейских цен на газ
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 19 августа. Голубое топливо подешевело в Европейском союзе на фьючерсном рынке.

Стоимость сырья упала ниже отметки в 500 долларов за 1000 кубических метров. По информации на 13:03 по московскому времени, индекс торговался у значения в 493 доллара. Тенденция отмечается на фоне сообщений о российском проекте «Северный поток — 2», уточняет РИА Новости.

Речь идет о заявлении отечественного энергетического холдинга «Газпром». Компания рассказала о возможном объеме поставок голубого топлива с помощью нового газопровода в текущем году. Согласно сообщению, трубопровод «Северный поток — 2» может быть использован для транспортировки 5,6 миллиарда кубометров природного газа в Европу.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Новости о «Северном потоке — 2» вызвали падение европейских цен на газ
газ европа цены сп-2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru