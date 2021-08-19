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Нюша не постеснялась показать публике беременный живот в полупрозрачном костюме
Общество
Нюша не постеснялась показать публике беременный живот в полупрозрачном костюме
Prt Scr youtube.com  /  NYUSHA MUSIC

Москва, 19 августа. 30-летняя певица Нюша снова готовится стать матерью. Певица решила приоткрыть завесу тайны почти под самый конец срока. Ей долгое время удавалось тщательно скрывать свои округлые формы от публики. Сейчас она перестала это делать и во время одной из семейных поездок уже совершенно открыто фотографируется и радует подписчиков, ведь не секрет, что Нюша, даже будучи беременной, выглядит просто потрясающе, пишет Teleprogramma.pro.

Сейчас Анна Шурочкина вместе с супругом Игорем Сивовым, дочерью Симбой и детьми мужа от первого брака находятся на Кипре. Для вечернего променада певица выбрала изящный полупрозрачный наряд. На такой смелый шаг не осмелится даже хрупкая девушка, не то что беременная. Костюм состоит из короткого топа и свободных брюк. Близкие Нюши облачились в похожую одежду, тем самым составив family look. Стилист Элла Маковей рассказала, почему образ девушки оказался столь удачным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Полупрозрачный топ с драпировками, напоминающий античные образы, безусловно, красив. А вот полупрозрачные брюки палаццо на беременном животе — неординарное решение. Наряд маленькой дочке певица, скорее всего, выбирала под стать своему образу. И даже одолжила девочке мини-сумочку Jaquemus», — указала Маковей.

Стилист отметила, что мужская часть семьи Сивовых, видимо подчеркивая свою независимость, согласовывать свои луки с дамами отказалась. Белая рубашка и бежевые брюки главы семьи могут еще хоть как-то подойти, а вот кроссовки и пляжная одежда сыновей Игоря Сивова вызывает резонанс на фоне изящного выбора певицы.

Ранее беременная Нюша впервые высказалась о конфликте Егора Крида с Валей Карнавал.

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