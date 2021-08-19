Олимпийский призер Колесников рассказал об отношении к скандальному видео с Дзюбой

Москва, 19 августа. Российский пловец Климент Колесников поделился мнением о скандальном видео с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой и популярности футбола в стране.

Двукратный призер токийской Олимпиады отметил, что про видео с нападающим сине-бело-голубых он узнал, поскольку в социальных сетях постоянно это обсуждали.

«Снимать это все… Непонятно зачем», — передает слова Колесникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, интерес болельщиков к футболу снижается, а к другим видам спорта растет.

«Мне кажется, в целом количество болельщиков в футболе уменьшается, а в новых видах спорта и плавании растет», — считает Колесников.

Пловец Колесников завоевал на Олимпийских играх в Токио бронзу и серебро в заплывах на дистанции 100 метров вольным стилем и на спине. По мнению атлета, он выступил на «натянутую четверку», сообщал RT.