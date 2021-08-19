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Подразделения РХБЗ обкатали полученную в Китае военную технику для конкурса АрМИ-2021
Армия
Подразделения РХБЗ обкатали полученную в Китае военную технику для конкурса АрМИ-2021
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Пекин, 19 августа. Российские специалисты РХБЗ проверили в действии военную технику, которая была передана им военнослужащими ВС Китая для конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда».

По имеющейся информации, российские военные осваивали китайскую технику на военном полигоне Корла учебного центра НОАК. Военнослужащие попрактиковались в преодолении препятствий и скоростном вождении машины РХБЗ. Они также выполнили тренировку по проведению химической разведки на условно зараженных участках и поиску радиоактивных источников, передает телеканал «Звезда».

Стоит отметить, что в конкурсе «Безопасная среда» примут участие команды из России, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Китая. Всего на соревнованиях можно будет увидеть команды из 20 стран.

Ранее сообщалось, что российские военные практически завершили приготовления к проведению военно-технического форума «Армия-2021», а также АрМИ-2021. В этом году армейские игры будут проходить с 22 августа по 4 сентября.

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китай вс россии арми-2021
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