Специалисты расшифровали данные с черных ящиков разбившегося на Камчатке Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 19 августа. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал данные бортового самописца разбившегося на Камчатке Ан-26.

По данным комитета, документы являются предварительными, поэтому их еще смогут дополнить. Окончательный вариант подготовят по результатам расследования авиационного происшествия. По предварительным результатам исследования, рейс был задержан из-за метеоусловий на аэродроме вылета. Экипаж выполнил обязательные процедуры перед полетом.

Самолет Ан-26 разбился на Камчатке 6 июля. На его борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Все погибли. Обломки воздушного судна обнаружили в четырех километрах от аэропорта. Вероятной причиной трагедии назвали ошибку пилотов, сообщал сайт 360tv.ru.