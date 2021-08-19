Главы МИД России и Ливии провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве

Москва, 19 августа. Министры иностранных дел России и Ливии Сергей Лавров и Наджла Мангуш провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Москве.

Глава МИД североафриканского государства прибыла сегодня в столицу официальным визитом. В ходе переговоров руководители внешнеполитических ведомств обсудили необходимость дальнейшего продвижения взаимовыгодных отношений.

Приветствуя Наджлу Мангуш в Москве, Сергей Лавров не забыл отметить, как ему приятно видеть первую в истории Ливии женщину-министра на этом посту. В ходе пресс-конференции он высоко оценил отношения между двумя странами, характеризующиеся взаимным интересом и последовательным сотрудничеством как по двусторонней линии, так и на международной арене.

По словам Лаврова, на переговорах в Москве стороны уделили особое внимание необходимости возобновления экономических проектов, приостановленных около десяти лет назад «после того, как натовцы совершили агрессию против Ливии и разрушили ливийское государство».

«Мы особое внимание уделили возобновлению работы межправительственной торгово-экономической комиссии с подключением компаний, включая «Газпром нефть», «Татнефть», РЖД, которые до 2011 года вместе со своими ливийскими партнерами занимались разработкой взаимовыгодных проектов», — добавил российский министр.

Он отметил важность консолидации позитивных шагов, предпринятых с осени 2020 года, подчеркнув необходимость продвижения и завершения процесса урегулирования путем договоренности между всеми ливийцами об объединении государственных структур в сфере экономики, финансов, а также в области обороны и безопасности. Лавров подтвердил поддержку со стороны России решений, принимаемых в рамках Совместного военного комитета (СВК) «5+5», включая те, которые обсуждались на его заседании пять дней назад и касались необходимости вывода всех иностранных вооруженных сил с территории Ливии.

«Встречаемся в очень важный для Ливии и ливийского народа момент, когда решается дальнейшая судьба страны. Благодаря усилиям ливийцев и мощной поддержке международного сообщества удалось сформировать параметры и критерии продвижения к окончательному урегулированию через национальное примирение и строительство стабильного, процветающего государства», — отметил также глава внешнеполитического ведомства в своем вступительном слове в ходе переговоров.

Сергей Лавров подчеркнул необходимость разработки законодательной базы электорального процесса в североафриканской стране и ее скорейшего утверждения в парламенте. По его словам, министры договорились продолжать контакты между внешнеполитическими ведомствами и обмениваться мнениями относительно кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Я уверен, что визит министра и делегации будет способствовать продвижению нашего сотрудничества на всех упомянутых и на других направлениях. Мы были бы также рады возобновить образовательные, гуманитарные и культурные контакты», — заключил Лавров.

Со своей стороны, Наджла Мангуш выразила признательность российской стороне за приглашение и теплый прием, а также поблагодарила от ливийского руководства министра иностранных дел и президента РФ за последовательные усилия по содействию продвижению политического процесса в североафриканской стране.

«Сегодняшняя встреча прошла в духе убежденности о необходимости дальнейшего продвижения взаимовыгодных отношений между нашими странами», — заявила министр.

Она высоко оценила роль России в содействии реализации режима прекращения огня в 2020 году, а также в работе обеих международных берлинских конференций по Ливии, предусматривающих среди прочего открытие сообщения по направлению Мисурата — Сирт.

Мангуш отметила готовность Москвы содействовать работе по выводу иностранных вооруженных формирований с территории африканского государства и объединению его силовых структур.

«Россия планирует заново открыть свое посольство в Триполи и генконсульство в Бенгази. Мы уверены, что эти усилия будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и послужат дополнительным стимулом для наращивания экономического взаимодействия», — заключила она в ходе пресс-конференции.

Это не первый визит Мангуш в Россию. Так, в апреле 2021 года она приезжала в составе делегации главы Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамида Дабибы. Кроме того, в минувшем июне она участвовала вместе с представителями РФ в Международной конференции по Ливии в Берлине.