23 марта пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что бизнесмен Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию — Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Организация призвана вести борьбу за права человека в странах Запада и поддерживать местных гражданских активистов.

И вот уже появился первый отчет. ФБР взял на контроль 88 дел, связанных с ущемлением прав и свобод человека полицией и тюремными органами США, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Германии, Австралии и Канады. На сайте фонда сообщается, что на Западе фиксируется высокое и постоянно растущее число нарушений прав человека. Основным нарушителем прав и свобод граждан являются Соединенные Штаты, на втором месте — Франция, на третьем — Австралия.

В США, например, полицейскому произволу в большинстве случаев подвергаются афроамериканцы, в Европе — мигранты, а Австралии — коренные жители. Фонд пришел к выводу, что чаще всего жертвами репрессий в западных странах становятся представители национальных меньшинств и мигранты.

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Страдают также и заключенные, имели место смерти от асфиксии. В Великобритании и Франции было выявлено три таких случая. Сотрудники правоохранительных органов полностью отрицают свою причастность к гибели людей, однако родственники жертв считают, что, скорее всего, их родные умерли из-за того, что были избиты сотрудниками тюрьмы.

Нельзя не сказать и о том, что благодаря действиям фонда удалось привлечь к ответственности 17 полицейских, отстранить от работы 7 сотрудников тюрьмы, а также одного копа, виновных в гибели или причинении вреда здоровью людей.

За четыре месяца существования фонд направил 197 писем в Совет по правам человека ООН, в ответственные министерства и ведомства стран Запада с просьбой о разъяснении ситуации по случаям применения репрессий и чрезмерной силы полицией, а именно — о законности действий полицейских и сотрудников тюрем. Письма были отправлены и первым лицам США, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Германии, Австралии, Канады, среди которых — хозяин Белого дома Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель.

Член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров прокомментировал первые успехи Фонда борьбы с репрессиями. По его словам, такая организация не просто нужна — необходима, чтобы защищать людей, попавших трудную жизненную ситуацию на Западе.

«Фонд борьбы с репрессиями не просто нужен — он необходим. Посмотреть хотя бы на то, как себя ведут западные страны не только по отношению к своим гражданам, но и к российским. Вспомнить хотя бы истории ростовского пилота Константина Ярошенко и бизнесмена Виктора Бута, которые уже много лет незаконно удерживаются на территории США. Я думаю, что их вопрос тоже получится решить и они будут освобождены. Так в свое время оказались на свободе Максим Шугалей, Мария Бутина и Мира Тэрада. Поэтому нашим гражданам нужно быть предельно осторожными, проживая за границей и отправляясь на Запад», — сказал собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Спикер напомнил и о тайной тюрьме американских властей, которая находится на Кубе. По его словам, там до сих пор содержатся не преступники, а люди, неугодные Белому дому.

«Также все прекрасно помнят про тюрьму Гуантанамо на Кубе, где незаконно содержатся и подвергаются пыткам люди, обвиняемые властями США в различных преступлениях. Я очень сильно сомневаюсь в том, что там находятся лишь одни преступники. Армейские спецслужбы закрывали и закрывают там всех неугодных Белому дому. И таких примеров очень много во всех странах Запада. Поэтому еще раз повторю: Фонд борьбы с репрессиями не просто нужен — он необходим», — подчеркнул свое мнение Герман Владимиров.

В июле сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена перевела своего первого заключенного из тюрьмы Гуантанамо в Марокко.