Обещал вернуться: как беглый президент Ашраф Гани настроил против себя весь Афганистан

Посольство Афганистана в Таджикистане публично призвало Интерпол задержать бывшего президента республики Ашрафа Гани, экс-советника по национальной безопасности Хамдаллу Мохиба и в прошлом советника президента Фазеля Махмуда Фазли по обвинению в хищении государственных средств. Аналогичным образом поступил и номинальный министр обороны республики Бисмилла Хан Мохаммади — он призвал международную правоохранительную организацию задержать Гани за «продажу родины».

При этом 18 августа бежавший государственный лидер выступил в видеообращении, в котором отверг обвинения в вывозе мешков с наличностью из Афганистана. Также Гани заявил о своем намерении вернуться в Афганистан для последующей «борьбы за интересы» афганцев.

Публицист, политолог и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в беседе с международной редакцией ФАН объяснил подоплеку заявлений экс-президента, а также рассказал, действительно ли сложившему полномочия афганскому лидеру может грозить ответственность.

Бегство и оправдания

К 15 августа боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) подошли к окраинам Кабула, имея к этому моменту у себя за спиной почти полностью захваченный Афганистан. Однако на штурм радикалы не пошли.

В полдень МВД республики заявило о скором сложении полномочий с президента Ашрафа Гани и формировании временного правительства, призванного подготовить передачу власти талибам. После этого сообщения действующее руководство страны разбежалось, а силовики не оказывали никакого сопротивления боевикам, свободно вошедшим в Кабул.

Первые подробности бегства президента предоставила российская дипмиссия в лице ее пресс-секретаря Никиты Ищенко:

«Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал он.

Surprised? Afghan ambassador in Tajikistan says President Ashraf Ghani escaped with $169m worth of cash in bags before Kabul fell to the Taliban.#president_ashraf_ghani #Talibans #Afghanistan #AmrullahSaleh #ayesha #minarepakistan pic.twitter.com/slu1PcNvRp — Rehmat Ullah Afridi (@Drrehmatafridi) August 18, 2021

Практически сразу появилась информация о том, что Гани со своими сторонниками направился в Узбекистан или Таджикистан, однако оба эти государства опровергли данные подозрения. Лишь через несколько дней было достоверно установлено, что беглец находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), власти которых оправдали принятие экс-лидера Афганистана «гуманистическими соображениями».

Афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что Гани удалось вывезти около 169 миллионов долларов.

Сам бывший президент отвергает обвинения в вывозе денег. Как он заявил, эвакуация производилась в условиях спешки и у него не было времени даже на то, чтобы сменить обувь, не говоря уже о загрузке денег в вертолет.

«В прошлое воскресенье я в своем офисе был занят установлением своего обычного рабочего графика. В полдень я направился в министерство обороны, чтобы оценить ситуацию в Кабуле. В этот момент прибыли мои охранники, чтобы сорвать большой заговор, и вывели меня из этого района», — рассказал он.

Afghan President Ashraf Ghani, speaking from exile in the United Arab Emirates, said that he had left Kabul to prevent bloodshed https://t.co/Um9UQYxbZu pic.twitter.com/sx7nRh4EUu — Reuters (@Reuters) August 19, 2021

Также беглец заявил о своем намерении вернуться в Афганистан, при этом не обозначив конкретные сроки и обойдясь расплывчатой формулировкой «в ближайшее время».

Плохая мина при плохой игре

По мнению Анатолия Вассермана, Гани имеет техническую возможность прибыть обратно в республику, однако в этом случае он, скорее всего, окажется в качестве подсудимого. Даже его вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя законным преемником беглого главы государства, заинтересован в осуждении экс-президента, что позволило бы таким образом перевалить на него вину за все произошедшее в стране.

«Но что касается смены обуви — думаю, имея даже не 160 миллионов наличными, а десятую долю этой суммы, можно обеспечить себя обувью на новом месте. Насколько я знаю, четыре грузовика с наличными обнаружены в аэропорту, откуда улетел Гани — это те деньги, которые не вместились в вертолет», — комментирует видеообращение эксперт.

По подсчетам собеседника ФАН, миллион долларов наличными в 100-долларовых купюрах весит примерно десять килограммов. Соответственно, 169 миллионов — несколько больше полутора тонн. Для серьезного вертолета вполне возможно вывезти эту денежную массу вместе с несколькими людьми.

«Гани может и должен бодриться и говорить о возвращении в страну просто для того, чтобы у него не отняли эти деньги немедленно. В общем, известно хотя бы по опыту беглецов из Российской Федерации, что сохранить свои деньги за границей — задача довольно сложная. А в целом, думаю, поведение Гани наглядно доказывает, что американцы всегда делают ставку на слабых, не слишком умных и вороватых. Просто потому, что именно такие люди не в состоянии не то что руководить страной самостоятельно — они не в состоянии удержать власть без помощи», — объясняет Вассерман суть выступления экс-чиновника.

#AshrafGhaniAbsconds

by @FrudBezhan

What a Pathetic thing to do!

Ashraf Ghani: The Deeply Polarizing President Who Oversaw The Fall Of Afghanistan https://t.co/MJPv1dWeXb via @GandharaRFE — Mohammad Ali Talpur (@mmatalpur) August 17, 2021

Говоря об исках к Гани и обращениях в Интерпол, Вассерман выразил сомнение в перспективности данных шагов. В Интерполе заявили, что официальных запросов на задержание экс-президента пока не получали, однако даже в случае их подачи на заявления оставшихся афганских чиновников вряд ли обратит внимание Запад.

«А сейчас у них первоочередная задача — это попытаться как-то выстроить отношения с талибами, потому что если они проявят хоть немного здравого смысла, то смогут удержаться во власти в Афганистане довольно долго, и придется выстраивать с ними отношения как с реальной властью», — считает Вассерман.

При этом нельзя утверждать, что Ашраф Гани находится в безопасности за пределами Афганистана:

«Я не считаю, что предъявленный талибами иск кто-нибудь принял бы к рассмотрению на Западе. А вот насчет ОАЭ — не уверен, там хватает желающих устроить какие-нибудь разборки в исламском духе», — заключил собеседник.

Билет в один конец

Очевидно, бывший афганский президент не вернется на территорию покинутой им республики в ближайшем будущем, так как в таком случае его ждет однозначный смертный приговор.

Кроме того, противники «Талибана» разочарованы в претерпевшем крах руководстве, и Гани просто не к кому возвращаться: в Афганистане больше нет сил, поддерживающих его и готовых ему подчиняться, включая ополчившихся против него чиновников.

' THE WAR IS NOT OVER ' says Amrullah Saleh. The VP of #Afghanistan has declared himself caretaker President after Ashraf Ghani fled to Tajikistan. In Panjshir Valley , the only dist not with the Taliban , he is raising the flag of resistance. @AmrullahSaleh2 #NorthernAlliance pic.twitter.com/9XaN4OZtVc — ????PUSHP RAJ???? (@RAJPUSHP07) August 19, 2021

Видеообращение же должно отчасти обелить репутацию бывшего президента и помочь сохранить вывезенный капитал: если Гани имеет претензию на возвращение и сопутствующую легитимность, то его сложно обвинить в хищении денег — он просто «хранит» часть казны, которая якобы вернется в страну вместе с ним.

1 Организация запрещена на территории РФ.