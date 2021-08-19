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«Я не русская»: Линой Ашрам высказалась о своем успехе на токийских Играх
Спорт
«Я не русская»: Линой Ашрам высказалась о своем успехе на токийских Играх
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA/AFLO

Тель-Авив, 19 августа. Олимпийская чемпионка токийской Олимпиады в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам поделилась эмоциями после успеха на Играх.

Спортсменка заявила, что ее происхождение помогает побеждать. Она отметила, что может достигать наивысших результатов не будучи россиянкой.

«В 14 лет меня назвали черной пантерой. Разумеется, мой цвет кожи подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская, но добиваюсь успехов», — цитирует гимнастку ресурс Israelhayom.

Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады в Токио, набрав 107,800 балла. Серебряная медаль досталась россиянке Дине Авериной (107,650). Ранее израильская гимнастка закрыла свой Instagram-аккаунт на фоне травли и негативных комментариев после победы на ОИ-2020. Многие болельщики и эксперты считают, что судьи засудили россиянку и несправедливо отдали победу израильской спортсменке.

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россия художественная гимнастика линой ашрам
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