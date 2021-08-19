Пловец Евгений Рылов высказался о запрете гимна и флага для России на ОИ

Москва, 19 августа. Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о ситуации с выступлением сборной России на Олимпиаде в Токио в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Пловец отметил, что ему не хватало российского флага на пьедестале, когда ему дважды вручали золотую медаль токийских Игр.

«Ситуация, которую мы имеем сейчас, наверное, лучшее, что могло произойти, потому что выходил на старт я в триколоре (Рылов говорит про форму российских атлетов. — Прим. ФАН). Какие-то обозначения и флаги у нас были. Не полный флаг, я имею в виду, а какая-то символика на одежде. Не хватало гимна на пьедестале», — рассказал спортсмен в интервью Алене Жигаловой для YouTube-шоу «Алена, блин!».

По его словам, хорошо, что российские спортсмены могли слышать русского композитора Петра Чайковского. Однако, уточнил пловец, на пьедестале он растерялся, услышав непривычную мелодию.

«Когда я вышел на первое место и заиграла композиция Чайковского, я не знал, что делать. Я хотел петь гимн своей страны», — признался чемпион ОИ.

При этом Рылов указал, что он все равно выступал от России — «этого не отменить».

Российский пловец Евгений Рылов завоевал две золотые медали на Олимпийских играх в Токио. По окончании соревнований на родине спортсмена ждал настоящий праздник.