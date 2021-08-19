Матч со сборной Кипра пройдет без российских болельщиков

Никосия, 19 августа. Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Кипра и России смогут посетить 15 тыс. зрителей. Встреча четвертого тура пройдет 4 сентября в Никосии.

Как сообщили в пресс-службе Кипрской федерации футбола, согласно решению властей островного государства, количество зрителей на футбольных матчах не должно превышать 75% от суммарной вместимости арены.

«Вместимость стадиона ГСП «Панкиприя» составляет около 21 тыс. зрителей, поэтому примерно 15 тыс. болельщиков будут допущены на матч», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

Отмечается, что прибывшие из других стран болельщики на матч допущены не будут.

Сборная России под руководством нового тренера Валерия Карпина сыграет с командой Кипра 4 сентября. Российский футбольный союз (РФС) в конце июля подписал соглашение со специалистом. Срок контракта истекает в конце декабря 2021 года.