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Матч со сборной Кипра пройдет без российских болельщиков
Спорт
Матч со сборной Кипра пройдет без российских болельщиков
Global Look Press  /  Zamir Usmanov/Russian Look

Никосия, 19 августа. Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Кипра и России смогут посетить 15 тыс. зрителей.  Встреча четвертого тура пройдет 4 сентября в Никосии.

Как сообщили в пресс-службе Кипрской федерации футбола, согласно решению властей островного государства, количество зрителей на футбольных матчах не должно превышать 75% от суммарной вместимости арены.

«Вместимость стадиона ГСП «Панкиприя» составляет около 21 тыс. зрителей, поэтому примерно 15 тыс. болельщиков будут допущены на матч», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

Отмечается, что прибывшие из других стран болельщики на матч допущены не будут.

Сборная России под руководством нового тренера Валерия Карпина сыграет с командой Кипра 4 сентября. Российский футбольный союз (РФС) в конце июля подписал соглашение со специалистом. Срок контракта истекает в конце декабря 2021 года.

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