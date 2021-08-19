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Найденные в Тюмени останки могут не принадлежать пропавшей девочке

  /   Обновлено: 19 августа 2021 15:12
Происшествия
Найденные в Тюмени останки могут не принадлежать пропавшей девочке
Федеральное агентство новостей

Тюмень, 19 августа. Расчлененное тело ребенка, найденное в четверг у автозаправочной станции у Лесобазы, может не принадлежать пропавшей в конце июня девятилетней школьнице из Тюмени.

В пресс-службе губернатора Тюменской области Александра Моора сообщили, что никаких заявлений от главы региона не будет до тех пор, пока не появится какая-либо уточненная информация, пишут «Народные Новости».

«Еще ни один орган не подтвердил, что это девочка, поэтому мы ничего не комментируем. Предположительной экспертизы не было. А если экспертиза покажет, что это не она?» — заявил источник издания в пресс-службе Моора.

Ранее сообщалось, что останки ребенка обнаружили рядом с АЗС на улице Домостроителей в Тюмени. В двух километрах от этого места находится дом пропавшей школьницы. Волонтеры заявили, что несколько раз прочесывали эти места, однако ничего подозрительного там не обнаружили. Не исключено, что тело могли подбросить.

Девятилетняя Анастасия М. 30 июля ушла из своего дома на улице Судостроителей в Ленинском районе регионального центра, с тех пор информации о ее местонахождении нет. В поисках девочки принимали участие сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители.

Ранее ФАН опубликовал видео с места обнаружения детского трупа у АЗС в Тюмени.

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