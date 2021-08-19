Коммунисты предлагают понизить пенсионный возраст, но отменить выходные дни

Экономисты уверены, что коммунисты знают, что их законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста не пройдет. Его внесение в Государственную думу — это просто предвыборная комбинация, игра на недовольстве части населения повышением этого возраста. Тем более десять дней назад те же коммунисты утверждали, что стране не хватает рабочих рук и необходимо увеличить рабочую неделю до семи дней. ФАН решил выяснить, насколько реально воплощение этого закона.

Редакция связалась с известным экономистом Василием Колташовым, чтобы узнать, реально ли принятие этого закона до 2022 года или в дальнейшем.

«По инициативе КПРФ — нереально. Именно потому, что это предвыборная история. Имея недостаточное количество депутатов, чтобы такой закон провести, они могут только его предвыборно предлагать», — уверен Колташов.

По словам экономиста, фракция, зная о том, что большинство депутатов проголосует против, так как ранее голосовали за повышение пенсионного возраста, все равно внесла его на рассмотрение с одной целью — показать себя «народными», сыграть на том, что часть населения недовольна увеличением пенсионного возраста. Чтобы потом можно было демонстрировать, что все остальные партии, которые «против», — ненародные.

«Дело не в деньгах, дело в том, что повышение пенсионного возраста вызвало большую обиду в обществе. И КПРФ на этой обиде и играет. КПРФ, которая не раз была связана с западной оппозицией, с Навальным, есть там замечательный персонаж Рашкин, и Бондаренко, который не считает, что Крым — это Россия, активно использует эту тему под видом борцов за справедливость. А сами, находясь у власти, не известно, что бы сделали, они же вообще предлагали семидневную рабочую неделю. Меня поражает цинизм этих людей. Они бы подняли рабочую неделю до 6–7 дней спокойно и пенсионный возраст не понижали бы ни на секунду. Или понизили бы с такими условиями, что люди были бы вынуждены работать до 70 [лет]», — продолжает собеседник.

Действительно, в начале августа заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю до четырех дней. На что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев мгновенно отреагировал, заявив, что надо сделать рабочими субботу и воскресенье, чтобы вытащить страну из разрухи.

Федеральное агентство новостей /

Не прошло и двух недель, КПРФ вносит законопроект о возврате пенсионного возраста. И его в финансово-экономическом обосновании депутаты приводят следующую статистику:

«Число граждан, которым не была назначена страховая пенсия по старости в связи с принятием закона об изменении пенсионного возраста, можно оценить как: в 2019 году – 700 тыс. человек, в 2020 – 700 тыс. человек. Если экстраполировать эти показатели на 2021 и 2022 годы, то число граждан, которым должна быть назначена страховая пенсия по старости в 2022 году в связи с принятием предлагаемого законопроекта, может составить не более трех миллионов человек. В настоящее время средний размер страховой пенсии по старости составляет 16 790 рублей. Таким образом, расходы Пенсионного фонда Российской Федерации в 2022 году в связи с принятием предлагаемого законопроекта могут составить 3 млн × 16 790 руб. × 12 = 604 440 млн рублей».

Все экономическое обоснование умещается в этих строчках, на одной страничке. И хотя экономисты утверждают, что данная сумма вполне находима в нашей стране, тот же Арефьев в начале августа говорил, что денег нет, что необходимо возвращать в резервные фонды 600 миллиардов долларов, понизить налоги для предпринимателей, проводить программу второй индустриализации страны и что рабочие руки нужны очень. Однако через две недели оказывается, что у нас профицит рабочей силы, а молодежь из-за пенсионеров не может устроиться. Вот слова из пояснительной записки к законопроекту:

«Повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы, в том числе в молодых возрастах. В настоящее время почти половина всех безработных в стране — это люди от 20 до 34 лет (48%)».

По мнению специалистов, разработка этого законопроекта была сделана наспех, без серьезных выкладок и без расчета на успех. Напомним, информация о новом законопроекте появилась 17 августа в системе обеспечения законодательной деятельности. В разработке проекта принимали участие и глава партии Геннадий Зюганов, и сенатор Виктор Иконников.

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