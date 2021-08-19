Выплаты до 450 тыс. рублей по ипотеке одобрили для 200 тыс. многодетных россиян

Москва, 19 августа. Свыше 200 тыс. многодетных семей в России получили одобрение на списание части долга по ипотечному кредитованию в размере до 450 тыс. рублей.

Директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» «ДОМ.РФ» Виталий Насонов на «Ипотечном марафоне», организованном институтом развития «ДОМ.РФ» и Минфином, отметил, что полностью погасили ипотеку благодаря госпрограмме более 10 тыс. семей.

«Программа оказалось очень востребованной. Уже более 200 тыс. положительных решений принято «ДОМ.РФ». Мы уже почти 90 млрд рублей направили на погашение задолженности граждан», — подчеркнул Наносов.

В России с сентября 2019 года действует программа поддержки многодетных россиян, в рамках которой они могут получить денежную выплату в 450 тыс. рублей на погашение задолженности перед банком. Госпрограмма рассчитана на тех, у кого в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Правительство РФ объявило о выделении 21 млрд рублей на детские выплаты, объявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках заседания участники обсуждали вопрос поддержки малообеспеченных граждан с детьми в возрасте от трех до семи лет.