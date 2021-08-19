Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 15:54
15:54
Шоу-бизнес
Решетова жестко ответила журналистам по поводу дня рождения Тимати
15:52
Происшествия
Скончался московский художник Евгений Гороховский
15:51
Общество
Аэрофлот снижает стоимость билетов для жителей Дальнего Востока
15:51
Политика
«Пусть не валит с больной головы на здоровую»: Памфилова оценила решение суда по Грудинину
15:50
Происшествия
Провалившая поступление в университет на бюджет круглая отличница совершила суицид
15:50
Общество
Москва намерена организовать чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана
15:49
Общество
Мощный мезоциклон в Краснодарском крае разрушил дороги и угрожает вспышкой гепатита
15:48
Происшествия
Пила и не работала: нижегородец убил вторую по счету сожительницу
15:47
Политика
Финский политолог призвал Хельсинки одобрить «Спутник V» для спасения отношений с РФ
15:45
Политика
МИД России назвал Гани ответственным за ситуацию в Афганистане
Все новости

Выплаты до 450 тыс. рублей по ипотеке одобрили для 200 тыс. многодетных россиян

  /   Обновлено: 19 августа 2021 15:16
Экономика
Выплаты до 450 тыс. рублей по ипотеке одобрили для 200 тыс. многодетных россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 августа. Свыше 200 тыс. многодетных семей в России получили одобрение на списание части долга по ипотечному кредитованию в размере до 450 тыс. рублей.

Директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» «ДОМ.РФ» Виталий Насонов на «Ипотечном марафоне», организованном институтом развития «ДОМ.РФ» и Минфином, отметил, что полностью погасили ипотеку благодаря госпрограмме более 10 тыс. семей.

«Программа оказалось очень востребованной. Уже более 200 тыс. положительных решений принято «ДОМ.РФ». Мы уже почти 90 млрд рублей направили на погашение задолженности граждан», — подчеркнул Наносов.

В России с сентября 2019 года действует программа поддержки многодетных россиян, в рамках которой они могут получить денежную выплату в 450 тыс. рублей на погашение задолженности перед банком. Госпрограмма рассчитана на тех, у кого в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Правительство РФ объявило о выделении 21 млрд рублей на детские выплаты, объявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках заседания участники обсуждали вопрос поддержки малообеспеченных граждан с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Выплаты до 450 тыс. рублей по ипотеке одобрили для 200 тыс. многодетных россиян
ипотека многодетные семьи дом.рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru