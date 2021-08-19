СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки-инвалида в Бийске

, 19 августа. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после того, как алтайское отделение Фонда социального страхования не предоставило инвалиду кресло-коляску.

Согласно материалам дела, с декабря 2019 года по настоящее время Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования не предприняло мер по обеспечению 13-летней девочки-инвалида из Бийска коляской и специализированным стулом, что является нарушением законодательства. Несмотря на то, что у родителей на руках была вся необходимая документация, чиновники длительное время бездействовали. О ходе проверки ранее поручил доложить председатель СК России Александр Бастрыкин.

Теперь следователям предстоит дать оценку действиям уполномоченных лиц, ответственных за закупку спецоборудования для маломобильных слоев населения.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил проверить инцидент с падением девочки-инвалида из коляски в Бийске. Как заявила мама ребенка, все произошло из-за того, что средство передвижения не было приспособлено под заболевание ее дочери.