Инфекционист Тимаков объяснил, почему у некоторых переболевших COVID-19 нет антител

Москва, 19 августа. Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил, почему у бессимптомно переболевших коронавирусом пациентов нет антител.

По словам эксперта, это может означать, что инфекция покидает организм, а также то, что антитела, вырабатываемые иммунитетом, являются не основными. Также врач добавил, что сдавать анализы на антитела до полугода после перенесённого COVID-19 не обязательно, а после — лучше всего сделать прививку, чтобы сформировать в организме полноценную защиту.

«Люди, которые болели, но у них не выработались антитела, значит, просто не ответили полным иммунным ответом на заболевание», — пояснил Тимаков.

Ранее медик Тим Спектор заявил, что изменение формы ногтевой пластины может быть признаком перенесенного коронавируса. В частности, пациенты могут увидеть появление горизонтальных линий.

До этого Минздрав рассказал об однокомпонентном препарате «Спутник Лайт». По оценкам разработчика, вакцина защищает на 80%. Для уже сформированного иммунитета этого вполне достаточно, сообщили в «Подмосковье сегодня».