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Джо Байден отказался верить в изменение талибов

  /   Обновлено: 19 августа 2021 15:28
Политика
Джо Байден отказался верить в изменение талибов
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 19 августа. Президент США Джо Байден озвучил свое отношение к членам «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

По словам главы государства, он не верит в изменения среди пришедших к власти в Афганистане членов движения. Политик поделился мнением в эфире американского телеканала. Журналист поинтересовался у президента, изменился ли в его понимании «Талибан». Байден ответил отрицательно.

«Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за (сомнений в том. — Прим. ФАН), хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого», — поставил неутешительный диагноз американский лидер.

Ранее Байден прокомментировал решение вывести военный контингент Соединенных Штатов из Афганистана. По словам президента, единственной альтернативой возвращению служащих на родину была отправка в республику «чертовски большого количества» военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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