Миссия ООН в Ливии заявила о поддержке усилий военного комитета «5+5»

Триполи, 19 августа. Миссия Организации Объединенных Наций в Ливии (МООНПЛ) подтвердила поддержку усилий Совместного военного комитета (СВК) «5+5» по достижению спокойствия и стабильности в стране.

На странице в Facebook представительство ООН призвало все стороны воздерживаться от любой мобилизации, наращивания или развертывания вооруженных формирований на территории государства, а также от всего, что может рассматриваться как эскалация. Миссия призвала ливийские партии уважать линии соприкосновения, обозначенные в соглашении о прекращении огня.

«Миссия вновь заявляет о своей поддержке усилий Совместного военного комитета «5+5», направленных на сохранение спокойствия и стабильности, и настоятельно призывает все стороны в Ливии содействовать этим шагам в целях создания мирных и благоприятных условий для проведения национальных выборов 24 декабря 2021 года», — добавлено в публикации.

ООН также просит все соответствующие национальные и международные организации обеспечивать, уважать и поддерживать выполнение соглашения о прекращении огня в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

Совместный военный комитет Ливии ранее объявил о достижении договоренности по срочному плану вывода иностранных сил и вооруженных групп с территории североафриканского государства, призвав правительство заморозить военные соглашения с другими странами, которые могут повлиять на работу Форума политического диалога.