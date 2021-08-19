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На форуме «Армия-2021» презентуют человекоподобного андроида Robo-C

  /   Обновлено: 19 августа 2021 15:00
Армия
На форуме «Армия-2021» презентуют человекоподобного андроида Robo-C
Пресс-служба форума Армия-2021

Москва, 19 августа. Российские инженеры презентуют в рамках форума «Армия-2021» человекоподобного андроида Robo-C, сообщили организаторы выставки.

Достижения робототехники будут представлены на фестивале «РобоАрмия», который развернется в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в рамках военно-технического форума «Армия-2021». Среди экспонатов выставки — человекоподобные андроиды. В частности, конструкторы представят робот Robo-C, который способен общаться, выражать эмоции и даже принимать облик любого человека.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2021» впервые представят новый российский комплекс разведки «Пенициллин». Система предназначена для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов и РСЗО. Комплекс способен обнаружить цели на расстоянии до 38 километров.

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россия робот армия-2021
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