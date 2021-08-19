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«Мне их жалко»: олимпийский чемпион Рылов высказался о скандале с гимнастками на Играх
Спорт
«Мне их жалко»: олимпийский чемпион Рылов высказался о скандале с гимнастками на Играх
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Москва, 19 августа. Чемпион ОИ Евгений Рылов прокомментировал скандал, связанный с российскими гимнастками Диной и Ариной Авериными на токийских Играх, отметив, что этот вид спорта не совсем честный.

Российский пловец признался, что не смотрел выступления россиянок и израильской гимнастки, но много читал об этом в СМИ. По его мнению, российских гимнасток засудили.

«Потому что, когда показали, как девочка из Израиля (Линой Ашрам. — Прим. Ред.) уронила предмет, насколько я знаю, люди, которые роняют предмет, не могут, чисто теоретически, выиграть, потому что за это балл снижают мгновенно», — заявил Рылов в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Пловец признался, что ему жалко российских гимнасток, и отметил, что в таких видах спорта большое значение имеет судейская субъективность.

«Мне их жалко. Я не совсем такие виды спорта воспринимаю как честные, потому что это судейское мнение, все субъективно. У меня в плавании секундомер есть. Кто коснулся первый, тот и выиграл. Все честно», — подытожил спортсмен.

Напомним, гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль на токийских Играх, уступив израильтянке Линой Ашрам, которая во время выступления допустила грубую ошибку. Арина Аверина осталась без медали, заняв четвертое место.

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Евгений Рылов олимпиада ои-2020 дина аверина
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