Международный конкурс «Новая волна» пройдет с 19 по 25 августа в Сочи

Сочи, 19 августа. Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» готовится стартовать в Сочи после долгого перерыва. Артисты из разных стран завершают финальные репетиции перед началом музыкального шоу.

Конкурс «Новая волна» в очередной раз стал главным летним событием для восходящих звезд музыкальной сцены. Прежде артисты традиционно выступали на сцене в Юрмале, однако недавно руководство фестиваля во главе с продюсером Игорем Крутым приняло решение «переехать» в Сочи. Шоу пройдет с 19 по 25 августа на территории Сириус.

Теперь исполнители готовятся дебютировать на культовом мероприятии и завоевать не только сердца зрителей, но и победу. Стоит отметить, что в прошлом году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса. Этим летом шоу пройдет в соответствии с мерами безопасности, зал будет заполнен лишь на 50%. Помимо новых артистов, в конкурсной программе заявлены творческий вечер Димы Билана и Николая Баскова.

Помимо звезд, фестиваль посетит продюсер Яна Рудковская. Звезда уже прибыла в Сочи на частном самолете.