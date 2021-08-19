Решетников предложил обновить программу экономического сотрудничества с Киргизией

Бишкек, 19 августа. Министр экономического развития РФ Максим Решетников провел встречу с министром экономики и финансов Киргизии Акылбеком Жапаровым.

Стороны обсудили торгово-экономические, гуманитарные и инвестиционные проекты. Глава Минэкономразвития отметил, что по итогам 2020 года Россия стала лидером во внешнеторговом обороте Киргизии. В то же время в текущем году товарооборот между странами вырос более чем на 37%, добавил российский министр.

По словам Решетникова, одним из драйверов двустороннего взаимодействия Москвы и Бишкека стала межправительственная Программа экономического сотрудничества на 2018-2021 годы. Поскольку в этом году она завершается, министр предложил приступить к разработке проекта новых соглашений.

Правительство РФ в июле снизило более чем в два раза цены на экспорт российского чугуна для стран Евразийского экономического союза. Документ будет действовать до 31 декабря 2021 года.