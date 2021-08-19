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Абдалла Хамдок отправился в Южный Судан для разрешения конфликта в НОДС
Весь мир
Абдалла Хамдок отправился в Южный Судан для разрешения конфликта в НОДС
Global Look Press  /  Mohamed Khidir/Xinhua

Джуба, 19 августа. Премьер-министр Судана и глава нынешней сессии Межправительственного органа по вопросам развития стран Восточной Африки (МОВР) Абдалла Хамдок выступит посредником между фракциями Народно-освободительного движения (НОДС) — оппозиция во главе с вице-президентом Южного Судана Риеком Мачаром.

Политик намерен обсудить в ходе своего визита недавние кровавые столкновения, вспыхнувшие между подразделениями НОДС, и изучить развитие реализации южносуданского мирного соглашения, подписанного под эгидой МОВР. В поездке премьера сопровождает ряд официальных лиц, включая министров иностранных дел, сельского хозяйства и полезных ископаемых, которые рассмотрят некоторые двусторонние вопросы с коллегами в Джубе.

Вооруженный конфликт вспыхнул в районе Аль-Магенис в штате Верхний Нил недалеко от границы двух государств. Ожесточенные столкновения с применением тяжелой техники произошли между диссидентскими силами во главе с начальником штаба армии НОДС Саймоном Гатвечем и формированием, верным лидеру движения Риеку Мачару, которого незадолго до событий пытались отстранить от руководства.

По информации источника в Совете министров, ситуация в Южном Судане достигла опасной стадии, требующей вмешательства МОВР. Ряды правящей партии в стране разделились в итоге на три враждующие группы. Данный расклад ставит под угрозу и без того хрупкое мирное соглашение, подписанное правительством во главе с президентом Сальвой Кииром Маярдитом с силами НОДС, возглавляемыми его первым заместителем Риеком Мачаром.

Хартум в качестве председателя текущей сессии МОВР и государства, наиболее близкого к Южному Судану, выразил глубокую обеспокоенность конфликтом внутри движения и вооруженными столкновениями, происходящими в непосредственной близости от его границ. В начале августа министр иностранных дел Марьям ас-Садик аль-Махди провела консультации с главами МИД стран МОВР в поиске урегулирования южносуданского кризиса.

По сообщению СМИ, боевые действия и выход из НОДС Саймона Гатвеча и его союзника, бывшего кандидата от штата Верхний Нил Джонсона Олонга вызваны главным образом тем, что первый с самого начала отказывался принимать Мачара в качестве вице-президента, настаивая на завершении процесса реинтеграции сил вооруженного движения в южносуданскую армию. Второй же генерал принял решение отколоться от НОДС из-за того, что президент Сальва Киир отклонил его кандидатуру на должность губернатора провинции Верхний Нил, а Риек Мачар при этом не опротестовал данный отказ.

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