Власти Перу готовят новое дело против экс-президента Альберто Фухимори

Лима, 19 августа. Власти Перу намерены судить экс-президента Альберто Фухимори за незаконную продажу оружия колумбийской леворадикальной группировке FARC в 1999 году. В связи с этим южноамериканское государство планирует продлить срок экстрадиции опального главы из Чили.

Gobierno aprueba solicitar a Chile la ampliación de extradición de Alberto Fujimori - La República Perú: * Gobierno aprueba solicitar a Chile la ampliación de extradición de Alberto Fujimori La República Perú * Alberto Fujimori: Gobierno… #AlbertoFujimori #GuidoBellido #PCM pic.twitter.com/dEtX9A3X39 — Noticias | Política | Perú (@feedperuano) August 19, 2021

Премьер-министр Перу Гвидо Беллидо во время пресс-конференции заявил, что была принята резолюция, согласно которой страна запросит «активную экстрадицию» Фухимори у правительства Чили. Его хотят привлечь к наказанию в связи с продажей винтовок повстанцам из FARC.

«Мы будем просить активной экстрадиции гражданина Перу Альберто Фухимори, его подозревают в совершении преступлений, связанных с незаконными поставками оружия», — рассказал Беллидо.

Главный свидетель

Одним из главных свидетелей по этому делу выступил экс-президент Колумбии Андрес Пастрана Аранго (1998–2002). В своих мемуарах он рассказал, как его руководство обнаружило, что Фухимори и его начальник разведки Владимиро Монтесинос закупили порядка 50 тыс. единиц оружия в Иордании и затем тайно продали их FARC.

Prt Scr twitter.com / @AndresPastrana_

«Мой директор разведки, полковник Герман Харамильо рассказал мне, что оружие было куплено в Иордании и оплачено кокаином. В этом деле участвуют Монтесинос и Фухимори. Мы не могли в это поверить», — заявил Пастрана.

В 2006 году начальник разведки Фухимори был приговорен перуанскими властями к 20 годам лишения свободы за преступления против национальной безопасности, незаконные поставки оружия и сговор с целью совершения правонарушения.

Дело Фухимори

Фухимори стал президентом Перу в 1990 году. В 2000-м из-за коррупционных скандалов он сбежал в Японию, откуда родом его семья. В ноябре 2005 года его арестовали в Чили, а в 2007-м власти страны приняли решение экстрадировать его на родину. Там ему было предъявлено более 20 обвинений, среди которых организация «эскадронов смерти», ответственных за убийство 25 человек в начале 1990-х годов, коррупция, нарушения прав человека, торговля оружием и другие.

В 2017 году во время правления Педро Кучински (2016–2018) его помиловали, однако затем решение было отменено. Вскоре после этого при активном участии фухимористской партии «Народная сила» Конгресс принял закон, который позволил ему отбывать наказание дома.

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Несмотря на то что Фухимори находится под арестом против него расследуется еще ряд дел, в частности, насильственная стерилизация 1301 женщины, которая были проведена в период его правления.