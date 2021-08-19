Китай и Таджикистан проводят совместные военные учения на фоне ситуации в Афганистане

Пекин, 19 августа. Китайские и таджикские военнослужащие начали совместные учения с использованием танков, артиллерии и авиации. Военные маневры проходят на фоне обострившейся в Афганистане ситуации.

Тренировки спецподразделений проводятся в горных условиях на территории КНР. Целью учения является отработка задач по противодействию развитию терроризма, сообщили в МВД Китая.

Военнослужащие будут обмениваться имеющимся в этой сфере опытом. В ходе маневров также проводятся спортивные соревнования. Учения продлятся до 20 августа.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начались комплексные учения военнослужащих 201-й базы ВС РФ. Маневры проводятся на полигонах Самбули и Ляур.