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Китай и Таджикистан проводят совместные военные учения на фоне ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 19 августа 2021 15:04
Армия
Китай и Таджикистан проводят совместные военные учения на фоне ситуации в Афганистане
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Пекин, 19 августа. Китайские и таджикские военнослужащие начали совместные учения с использованием танков, артиллерии и авиации. Военные маневры проходят на фоне обострившейся в Афганистане ситуации.

Тренировки спецподразделений проводятся в горных условиях на территории КНР. Целью учения является отработка задач по противодействию развитию терроризма, сообщили в МВД Китая.

Военнослужащие будут обмениваться имеющимся в этой сфере опытом. В ходе маневров также проводятся спортивные соревнования. Учения продлятся до 20 августа.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начались комплексные учения военнослужащих 201-й базы ВС РФ. Маневры проводятся на полигонах Самбули и Ляур.

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