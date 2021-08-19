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Шеремет отослал Зеленского к психиатру за слова о «радостном возвращении» Крыма
Политика
Шеремет отослал Зеленского к психиатру за слова о «радостном возвращении» Крыма
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет признался ФАН, что по заявлениям, которые с завидной регулярностью делают на Украине, должны работать психиатры.

Политик эмоционально отреагировал на слова президента соседней страны Владимира Зеленского о том, что «в Крыму с радостью будут принимать украинскую власть».

«Не я должен комментировать такие заявления, а психиатры, врачи, которые имеют соответствующее образование и могут выступать экспертными специалистами в данном вопросе, — отметил Шеремет. — Вообще, конечно, было бы замечательно, если бы господин Зеленский обратился в наше посольство и приехал в Крым».

По словам собеседника ФАН, ему бы очень хотелось увидеть то, как украинский лидер, глядя в глаза людям, сказал бы те же самые фразы.

«Я бы посмотрел на диалог между жителями нашего полуострова и господином Зеленским, — сказал депутат Госдумы от Севастополя и Республики Крым. — Я думаю, у нас много накопилось того, что хочется сказать ему и всем, кто пришел к власти путем вооруженного переворота».

Депутат Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к психиатрам
er-duma.ru  / Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

При этом крымчане, как пояснил член комитета ГД по энергетике, самих украинцев любят и уважают, и действительно хотят с ними общаться.

«Но только не с такими, как Зеленский или националисты, — подчеркнул Шеремет. — Меня, кстати, вот что удивляет. На протяжении почти всего постсоветского времени на Украине у власти находятся — мы не националисты абсолютно! — евреи. Те люди, которые, наверное, больше всех пострадали в Великую Отечественную войну от фашизма».

Эти же люди, как считает собеседник ФАН, возродили в своей стране человеконенавистническую идеологию и несут ее дальше на своих руках.

«Так что лично я вообще не понимаю, с чем эти слова Зеленского связаны, как их интерпретировать и кто может их прокомментировать, кроме психиатров, — признался Шеремет. — Как понимать этих людей? Как они воспитывались? В Советском Союзе его (Зеленского, который родился в 1978 году. — Прим. ФАН) явно воспитали не так, как положено. И значка октябрят он явно был не достоин».

Депутат Михаил Шеремет посоветовал Владимиру Зеленскому обратиться к психиатрам
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил:

«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они (жители полуострова. — Прим. ФАН) поняли, что произошло, и увидели, что будет в Крыму без Украины».

По словам главы соседнего государства, «украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму». Причем ее примут даже те, добавил Зеленский, кто «в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал».

До этого немецкий политолог Александр Рар рассказал, почему канцлер Германии Ангела Меркель прилетит на днях в Киев, но не примет участия в так называемой «Крымской платформе».

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Все новости / Политика / Шеремет отослал Зеленского к психиатру за слова о «радостном возвращении» Крыма
украина крым госдума владимир зеленский михаил шеремет
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