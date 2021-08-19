Российские военные завершили подготовку к форуму «Армия-2021» и АрМИ-2021

Москва, 19 августа. Приготовления к проведению военно-технического форума «Армия-2021», а также Армейских международных игр практически завершены, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

До начала мероприятий осталось всего несколько дней. В этом году они состоятся параллельно. Так, Армейские международные игры пройдут с 22 августа по 4 сентября, а форум «Армия-2021» — с 22 по 28 августа.

«Подготовка к открытию мероприятий на сегодня практически завершена», — сказал Герасимов.

Ранее детали подготовки к АрМИ-2021 раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, состязания пройдут в 11 странах, а наблюдателями станут, в том числе, представители НАТО.