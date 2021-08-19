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Международная «тройка» выдвинула предложение по контролю за мирным процессом в Судане
Весь мир
Международная «тройка» выдвинула предложение по контролю за мирным процессом в Судане
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 19 августа. Посланники стран международной «тройки» по Судану предложили создать специальный орган для осуществления контроля за выполнением Джубинского мирного соглашения.

Это произошло на встрече премьер-министра Абдаллы Хамдока с посланниками состоящих в блоке США, Великобритании и Норвегии. В процессе переговоров глава правительства высоко оценил усилия трех стран по достижению мира и поддержке процесса перехода к демократии в восточноафриканском государстве. Хамдок подчеркнул также приверженность полному осуществлению южносуданского мирного соглашения.

Согласно заявлению кабинета министров, на встрече обсуждалось выдвинутое «тройкой» предложение о создании специального механизма по оценке и слежению за выполнением условий мирного договора. Со своей стороны, глава кабмина приветствовал данную инициативу, пообещав представить ее участникам процесса.

В начале июня делегаты международной «тройки» по Судану поставили подписи на Джубинском соглашении, выступив тем самым в качестве свидетелей и гарантов его реализации. США, Великобритания и Норвегия призвали всех участников мира осуществлять условия договора в указанные сроки, и в первую очередь положение о формировании законодательного органа страны.

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сша великобритания норвегия судан
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