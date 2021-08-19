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Суд в Москве продлил на полгода арест экс-схиигумену Сергию
Происшествия
Суд в Москве продлил на полгода арест экс-схиигумену Сергию
Пресс-служба Басманного суда

Москва, 19 августа. Решением Московского суда арест экс-схиигумену Сергию, обвиняемому в нарушении права на свободу вероисповедания и призывах к суициду, был продлен на полгода.

Судья удовлетворил ходатайство прокурора о продлении содержания Николая Романова в СИЗО. Заседание проходило в Измайловском районном суде российской столицы.

«Срок действия указанной меры продлён по 10 февраля 2022 года», — говорится в судебном решении.

Бывшего схимонаха задержали в конце декабря прошлого года. После отлучения от церкви мужчину доставили в региональное отделение Следственного комитета, откуда отправили в Москву. Согласно материалам дела, в 2020 году священнослужитель отказался покидать уральский женский монастырь, захватил его и призвал своих сторонников не пускать никого на территорию, в том числе представителей свердловской епархии.

Ранее сообщалось, что экс-схиигумена Сергия отправили на обследование в больницу московского СИЗО.

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