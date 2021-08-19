Герасимов заявил о планах провести отдельный конкурс АрМИ-2022 в Арктике

Москва, 19 августа. Отдельный конкурс армейских международных игр 2022 года пройдет на полигонах в Арктике, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он уточнил, что места состязаний АрМИ-2022 будут обсуждаться с представителями заинтересованных оборонных ведомств в ходе предстоящих мероприятий. В том числе будет рассмотрено проведение отдельных конкурсов в Арктике.

Также начальник Генштаба заявил, что армейские игры с каждым годом привлекают к себе все больше внимания. Причем рост интереса отмечается как среди россиян, так и за пределами РФ.

«Это подтверждается увеличением почти в два раза в сравнении с прошлым годом количества заявленных команд. Соответственно ожидаем и роста конкурентной борьбы», — отметил Герасимов.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу рассказал подробности подготовки к АрМИ-2021. По его словам, игры в этом году пройдут в 11 странах, а наблюдателями станут в том числе представители НАТО.