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Германия назначила спецпредставителя по вопросам транзита российского газа через Украину

  /   Обновлено: 19 августа 2021 14:35
Политика
Германия назначила спецпредставителя по вопросам транзита российского газа через Украину
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Берлин, 19 августа. Власти Германии назначили уполномоченным по вопросам транзита российского газа через Украину Георга Вальдерзее.

Спецпредставитель будет заниматься вопросами, которые касаются продления газового контракта между Россией и Украиной. Таким образом, Берлин стремится выполнить соглашения, достигнутые в ходе сделки Германии и США по реализации газопровода «Северный поток — 2».

Ранее стали известны предположительные сроки начала поставок газа на европейский рынок по «Северному потоку — 2».

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