Германия назначила спецпредставителя по вопросам транзита российского газа через Украину

Берлин, 19 августа. Власти Германии назначили уполномоченным по вопросам транзита российского газа через Украину Георга Вальдерзее.

Спецпредставитель будет заниматься вопросами, которые касаются продления газового контракта между Россией и Украиной. Таким образом, Берлин стремится выполнить соглашения, достигнутые в ходе сделки Германии и США по реализации газопровода «Северный поток — 2».

Ранее стали известны предположительные сроки начала поставок газа на европейский рынок по «Северному потоку — 2».