Политолог Киреев о том, почему «Солнцепек» надо показывать современной молодежи

Военная драма «Солнцепек» — один из фильмов, коренным образом меняющий всю кинематографическую картину в нашей стране. Таким мнением о фильме поделился в разговоре с ФАН политолог Владимир Киреев.

Режиссерская работа Максима Бриуса и Михаила Вассербаума о драматичных событиях 2014 года в Донбассе вышла на большие экраны 12 августа, а спустя неделю фильм стал доступен зрителям на всех цифровых платформах. Многие российские артисты, общественные деятели и политики, посмотревшие тяжелое кино, отметили, как важно доносить такие произведения до широкой публики.

«Это второй фильм, появившийся за короткий промежуток времени, который, на мой взгляд, коренным образом меняет всю картину кинематографического пейзажа в нашей стране. <…> Это качественное добротное кино, которое могло быть снято и в России, и во Франции, и в Голливуде — в этом плане это хорошее среднее кино. Но в ходе повествования авторы затрагивают по-настоящему болевые темы для современной России: ее историю в трагических изломах, типичных героев, взятых из жизни, а не выдуманных внутри «душной кухни» замкнутой среды творческой интеллигенции. Это живые персонажи, реальные истории», — рассуждает Владимир Киреев.

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По мнению политолога, такие фильмы, как «Солнцепек» или недавний «Турист» того же Бриуса, можно показывать нынешней молодежи в качестве хорошего примера. Оба произведения сняты на основе реальных событий, а моральный посыл в них показан без фальши и назидания.

«Эти ситуации происходили в реальности, я знаю лично людей, с которыми происходили ровно такие же события. На этом кино можно учиться жизни. <…> Считаю, что данный фильм необходимо популяризировать, потому что подобный взгляд крайне необходим для массовой культуры и должен стать основой для поведенческой психологии наших граждан», — заключает политолог.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой указал на общественную значимость картины Максима Бриуса. По мнению военного, такие достоверные киноленты, как «Солнцепек», могут объективно осветить события конфликта в Донбассе.