ФАН публикует видео с места обнаружения расчлененной школьницы в Тюмени

Тюмень, 19 августа. Останки предположительно девятилетней девочки обнаружены в камышах неподалеку от заправки на улице Домостроителей. ФАН публикует кадры с места трагедии.

В настоящее время на месте обнаружения трупа работают следователи и криминалисты. Тело погибшей отправят на экспертизу.

Пока неизвестно, из-за чего именно могла погибнуть школьница. По предварительной версии, правоохранители задержали мужчину, который проживает с погибшей в одном доме. Следователи не исключают, что именно он может быть причастен к убийству второклассницы. Делом расчлененной школьницы займется центральный аппарат СК.