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ФАН публикует видео с места обнаружения расчлененной школьницы в Тюмени

  /   Обновлено: 19 августа 2021 14:56
Происшествия
ФАН публикует видео с места обнаружения расчлененной школьницы в Тюмени
Федеральное агентство новостей

Тюмень, 19 августа. Останки предположительно девятилетней девочки обнаружены в камышах неподалеку от заправки на улице Домостроителей. ФАН публикует кадры с места трагедии.

В настоящее время на месте обнаружения трупа работают следователи и криминалисты. Тело погибшей отправят на экспертизу.

Пока неизвестно, из-за чего именно могла погибнуть школьница. По предварительной версии, правоохранители задержали мужчину, который проживает с погибшей в одном доме. Следователи не исключают, что именно он может быть причастен к убийству второклассницы. Делом расчлененной школьницы займется центральный аппарат СК.

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