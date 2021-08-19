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Во Владимире состоится межнациональная спартакиада за единство народов
Спорт
Во Владимире состоится межнациональная спартакиада за единство народов
pixabay.com  / 

Владимир, 19 августа. Во Владимире пройдет традиционная межрегиональная спартакиада «Золотое кольцо — территория межнационального единства». Организует и проводит ее Езидская национальная культурная общественная организация «Месопотамия», сообщают «Владимирские ведомости».

Во Владимире ждут команды из Нижегородской, Ярославской и Ивановской областей. Каждая команда будет состоять из представителей разных народов. Как сообщили организаторы, в этом году в программу спартакиады включено восемь видов спорта: футбол, дартс, армрестлинг, перетягивание каната, нарды, гиревой спорт, шахматы, стрельба из пневматической винтовки.

Такие соревнования «Месопотамия» проводит с 2015 года.

Ранее ФАН рассказывал о спартакиаде по лыжным гонкам «Начни с себя», проходившей в Архангельске.

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владимир спартакиада золотое кольцо
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