Ждали кровопролития: Геннадий Онищенко о роли ГКЧП и истинном виновнике развала СССР

Важный юбилей отмечается в нашей стране 19 августа 2021 года. Ровно 30 лет назад — 19 августа 1991 года — начались события, вошедшие в историю как Августовский путч. Попытка госпереворота, организованная группой высокопоставленных партийных деятелей, которые назвали себя ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), ставила своей целью остановить развал Советского Союза. Однако путч провалился, и окончание существования СССР закрепили подписанные 8 декабря 1991 года Беловежские соглашения. А 26 декабря того же года (в этом году 30-летний юбилей этих событий) Советский Союз официально прекратил свое существование.

По мнению депутата Госдумы, известного российского политика Геннадия Онищенко, который был непосредственным участником событий августа 1991 года в Москве, ГКЧП не мог остановить крушение СССР, поскольку негативные процессы уже стали необратимыми.

Своими воспоминаниями о горячих днях августа 1991-го и мнением по поводу истинного виновника развала великой страны Онищенко поделился в авторской колонке для ФАН.

Global Look Press / Moscow/1991:08:20

В августе 91-го Советский Союз уже не существовал. Колонка Геннадия Онищенко

В отличие от многих комментаторов, которые сегодня рассуждают об августовских днях 91-го года, я был непосредственным участником тех событий, которые сыграли определенную роль в том числе для системы здравоохранения нашей страны. Помню, как все это происходило. Это был солнечный ясный день, я был на работе — я тогда занимал одну из руководящих должностей в Министерстве здравоохранения СССР. Помню, как по Рахмановскому переулку, где находилось наше министерство, шла толпа перевозбужденных граждан, людей с определенным мировоззрением. Они шли радостно, планируя отстаивать демократию и независимость вместе с теми, кто защищал ее с танка (имеется в виду знаменитое выступление с танка президента РСФСР Бориса Ельцина. — Прим. ФАН).

У нас в Минздраве была нормальная рабочая обстановка, был создан штаб, поскольку все ждали кровопролития, во всяком случае понимали, что это возможно. Я был назначен дежурным по Минздраву СССР на самую тревожную ночь (с 20 на 21 августа), и, конечно, я был готов к тому, что случиться может всякое.

Помню, как я съездил домой за сменной одеждой, поскольку после ночного дежурства собирался остаться на рабочем месте. Ехал по Солянке, небольшой улице в историческом центре Москвы, на которой тогда еще было двустороннее движение. Помню, как мне навстречу шли два танка. Огромные военные машины на узкой улочке выглядели совершенно неуместно, и это, конечно, производило сильное впечатление.

На следующий день, когда все уже более-менее завершилось, нас, Минздрав СССР, пытались обвинять, что мы чуть ли не тайные морги подготовили, чтобы скрывать возможные жертвы — погибших во время противостояния. Все это, конечно, было неправдой.

Федеральное агентство новостей /

Что касается исторического осмысления тех событий, то не соглашусь с оценками, которые сегодня звучат в том числе из уст, на мой взгляд, главного виновника тогдашних катаклизмов. Вы понимаете, о ком я говорю, — речь о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который на днях заявил, что, дескать, если бы не ГКЧП и путч, Советский Союз удалось бы сохранить.

На самом деле, это, конечно, совершенно не так. Советский Союз тогда уже практически не существовал. Люди, которые вошли в ГКЧП, которые сами, кстати, были высокопоставленными деятелями — министрами, руководителями спецслужб, [Геннадий] Янаев был вице-президентом СССР, — тогда сделали неуклюжую, по сути, беспомощную попытку сохранить страну. Вот как я это оцениваю. Они были официальной властью, но оказались бессильны.

Но главная вина за все, что тогда произошло с великой страной, лежит на господине, который с 1985 года под лозунгами перестройки и ускорения, по сути, запустил механизм безвозвратного развала огромного государства. Горбачев действовал, не понимая, что он делает, не просчитывая последствий, поскольку был просто не в состоянии этого сделать. Как посадили его в 14 лет на комбайн, показали по центральному телевидению как передового комсомольца, таким он и остался во главе государства. И сейчас он такой же. И, когда потом он изображал из себя записного интеллектуала, это выглядело по меньшей мере гротескно.

Так что всю историю с ГКЧП и Августовским путчем я бы назвал всего лишь одним из эпизодов в цепи событий по уничтожению великой страны, причем шло это уничтожение изнутри. Никакой положительной роли путчисты сыграть, конечно, не могли, тем не менее неправильно считать этот путч главной причиной, которая привела к развалу СССР.