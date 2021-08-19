В Смоленской области двое суток идут поиски двухлетней девочки

Смоленск, 19 августа. Поисковики осматривают окрестности рядом с местом исчезновения двухлетнего ребёнка, прочесывают лесной массив и водоемы. Сотни человек устроили масштабные поиски пропавшей в Смоленской области маленькой девочки. Она исчезла из дома, находящегося на территории Шелукова урочища Темкинского района. По данным Лайфа, малышка последовала за четырехлетней сестрой, но так и не вернулась.

«Сестра пошла гулять, шла, периодически оглядывалась и видела, что та шла за ней. Но потом пропала. Она подумала, что та вернулась домой. Это было в 10:00, но родители спохватились только около 18:00», — сообщил один из участников поиска.

Следователи работают, проверяя всевозможные версии случившегося. Допрашивают родственников девочки, разыскивают свидетелей и очевидцев. В поисках задействованы сотрудники СК РФ, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей девочке, просьба сообщить в полицию по номеру 02.

Ранее ФАН писал, что сбежавшую из дома девочку изнасиловал 41-летний мужчина.