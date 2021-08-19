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Поставки сырья по газопроводу «СП-2» могут запустить уже в октябре

  /   Обновлено: 19 августа 2021 14:08
Экономика
Поставки сырья по газопроводу «СП-2» могут запустить уже в октябре
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 августа. Поставки газа на европейский рынок по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре 2021 года. Соответствующий прогноз озвучило международное рейтинговое агентство Fitch.

Если предположить, что в декабре газопровод выйдет на загрузку в 70% от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, вероятно, «Газпром» рассчитывает начать полноценные поставки примерно в октябре. Такое мнение выразил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

При этом объемы прокачки голубого топлива будут зависеть от условий запуска обеих ниток трубопровода, а также от ситуации на газовом рынке, передает ТАСС слова эксперта.

«Северный поток — 2» может транспортировать 5,6 млрд кубометров природного газа на европейский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

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газопровод северный поток - 2 поставки газа
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