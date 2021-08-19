Верховный суд отказал Грудинину в удовлетворении жалобы на снятие с выборов в Госдуму

Москва, 19 августа. Верховный суд отклонил жалобу директора объединения «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина на снятие с выборов в Государственную думу.

Апелляционная коллегия российского суда отказала Грудинину в удовлетворении жалобы, которую он подал из-за снятия его кандидатуры с выборов в Госдуму.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила судья.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, почему главу «Совхоза имени Ленина» были обязаны снять с регистрации на выборы. По ее словам, такое решение принято согласно действующему законодательству.