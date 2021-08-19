Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 15:51
15:51
Политика
«Пусть не валит с больной головы на здоровую»: Памфилова оценила решение суда по Грудинину
15:50
Происшествия
Провалившая поступление в университет на бюджет круглая отличница совершила суицид
15:50
Общество
Москва намерена организовать чартерные рейсы для вывоза россиян из Афганистана
15:49
Общество
Мощный мезоциклон в Краснодарском крае разрушил дороги и угрожает вспышкой гепатита
15:48
Происшествия
Пила и не работала: нижегородец убил вторую по счету сожительницу
15:47
Политика
Финский политолог призвал Хельсинки одобрить «Спутник V» для спасения отношений с РФ
15:47
Происшествия
Скончался московский художник Евгений Гороховский
15:45
Политика
МИД России назвал Гани ответственным за ситуацию в Афганистане
15:45
Общество
Депутата Резника привели на допрос к следователю по делу о хранении наркотиков
15:43
Политика
Глава ЦИК назвала число зарегистрированных на выборы в Госдуму кандидатов
Все новости

«Первый шаг к победе»: политпсихолог Бурикова о регистрации Шугалея на выборы
Политика
«Первый шаг к победе»: политпсихолог Бурикова о регистрации Шугалея на выборы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Регистрацию Максима Шугалея в качестве кандидата на выборы в ЗакС можно назвать первым шагом к победе. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась заведующая Лабораторией политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А.С. Пушкина, генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова.

11 августа ученый-социолог Максим Шугалей был официально зарегистрирован кандидатом в городской парламент по пятому одномандатному округу. Учитывая, как непросто складывается для многих этот выборный сезон, событие можно считать настоящим успехом.

«Так уж сложилось в петербургской политике, что, действительно, этап регистрации кандидата можно назвать первым успехом и первым шагом к победе. Это традиционно довольно непростое дело, а в Петербурге в особенности, в силу больших элитных противоречий, которые в нашем городе присутствуют», — говорит Инга Бурикова.

«Первый шаг к победе»: политпсихолог Бурикова о регистрации Шугалея на выборы
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Присутствуют в нашем городе и локальные скандалы, сопровождающие нынешние выборы. Жителям Северной столицы они обещают запомниться — многих местных кандидатов, известных и не очень, жестко отсеивают без видимых на то причин. Да так, что в какой-то момент потребовалось вмешательство внешних сил в лице ЦИК.

«Мы до сих пор слышим отголоски конфликтных ситуаций, возникших в ходе регистрации, хотя, казалось бы, все юридически [было] завершено. Но и политические партии, и часть кандидатов пытаются отстоять собранные подписи и свое право участвовать в активной фазе избирательной кампании. Максим этот этап преодолел, и это действительно огромная победа, первый шаг к успеху самой кампании», — заключает собеседница агентства.

Ранее политолог Владимир Джаралла отметил, что ливийский опыт Шугалея может оказаться полезным на посту депутата. По мнению эксперта, взгляд социолога на проблемы петербуржцев будет в значительной степени реалистичным и справедливым.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Первый шаг к победе»: политпсихолог Бурикова о регистрации Шугалея на выборы
выборы санкт-петербург шугалей выборы в закс бурикова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru