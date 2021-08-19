«Первый шаг к победе»: политпсихолог Бурикова о регистрации Шугалея на выборы

Регистрацию Максима Шугалея в качестве кандидата на выборы в ЗакС можно назвать первым шагом к победе. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась заведующая Лабораторией политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А.С. Пушкина, генеральный директор Центра социальных проектов «Белый Дом» Инга Бурикова.

11 августа ученый-социолог Максим Шугалей был официально зарегистрирован кандидатом в городской парламент по пятому одномандатному округу. Учитывая, как непросто складывается для многих этот выборный сезон, событие можно считать настоящим успехом.

«Так уж сложилось в петербургской политике, что, действительно, этап регистрации кандидата можно назвать первым успехом и первым шагом к победе. Это традиционно довольно непростое дело, а в Петербурге в особенности, в силу больших элитных противоречий, которые в нашем городе присутствуют», — говорит Инга Бурикова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Присутствуют в нашем городе и локальные скандалы, сопровождающие нынешние выборы. Жителям Северной столицы они обещают запомниться — многих местных кандидатов, известных и не очень, жестко отсеивают без видимых на то причин. Да так, что в какой-то момент потребовалось вмешательство внешних сил в лице ЦИК.

«Мы до сих пор слышим отголоски конфликтных ситуаций, возникших в ходе регистрации, хотя, казалось бы, все юридически [было] завершено. Но и политические партии, и часть кандидатов пытаются отстоять собранные подписи и свое право участвовать в активной фазе избирательной кампании. Максим этот этап преодолел, и это действительно огромная победа, первый шаг к успеху самой кампании», — заключает собеседница агентства.

Ранее политолог Владимир Джаралла отметил, что ливийский опыт Шугалея может оказаться полезным на посту депутата. По мнению эксперта, взгляд социолога на проблемы петербуржцев будет в значительной степени реалистичным и справедливым.