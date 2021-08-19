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Пенсионный фонд России проведет в сентябре перерасчет пенсий

  /   Обновлено: 19 августа 2021 13:48
Экономика
Пенсионный фонд России проведет в сентябре перерасчет пенсий
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Москва, 19 августа. Ряд категорий пенсионеров осенью 2021 года получат надбавки к выплатам, сообщили журналистам представители Пенсионного фонда России.

ПФР предлагает льготникам определиться до 1 октября с формой получения Набора социальных услуг. (НСУ) Как уточняет Life, это может быть либо путевка в санаторий, либо бесплатные лекарства, либо сумма, равная 1211,66 рубля в месяц. Желающим изменить форму получения НСУ со следующего года следует написать заявление до конца сентября. Документы можно подать через клиентскую службу ПФР, передает «ФедералПресс».

Специалисты Пенсионного фонда добавили, что осенью надбавки будут начислены гражданам старше 80 лет, пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, россиянам со стажем работы не менее 15 лет на Севере или 20 лет в приравненных к ним местностях, а также физлицам, прекратившим трудовую деятельность или закрывшим индивидуальное предприятие в мае 2021 года. Кроме того, на доплату могут рассчитывать пенсионеры, воспитывающие ребенка, обучающегося в вузе на очной форме.

Сотрудники ПФР ранее назвали способы увеличения размера будущей пенсии. Они напомнили, что россияне имеют возможность повысить свои пенсионные накопления за счет участия в программе государственного софинансирования.

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