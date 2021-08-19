Сатановский увидел «руку Горбачева» в провальной затее августовского путча 1991 года

Москва, 19 августа. Августовский путч 1991 года вполне мог оказаться плохо спланированной интригой первого президента СССР Михаила Горбачева, уверен политолог Евгений Сатановский.

Журналист поделился соображениями по поводу подоплеки событий тридцатилетней давности в личном Telegram-канале. По его мнению, члены ГКЧП выглядели нелепо, не понимали своих целей и не имели реальной поддержки народных масс, потому что на самом деле у них не было цели возглавлять Россию. Вся авантюра с августовским путчем была инициативой Горбачева, однако из-за плохой реализации она только сильнее ударила по его авторитету и поставила крест на продолжении политики перестройки.

«По всему видно — его это был план, только очень уж плохо слепленный, как и все, что он, вечно шарахавшийся из стороны в сторону, пытавшийся совместить несовместимое и быть хорошим для всех, красуясь, как петух на птичьем дворе и явно упиваясь звуками собственного голоса, делал. Оттого и были «путчисты» так явно ни к чему не готовы и выглядели настолько по-идиотски, что их разыгрывали втемную и непременно бы в конце концов подставили», — уверен Сатановский.

Единственной целью ГКЧП на самом деле было укрепление власти Горбачева, уверен политолог. Вскоре после начала путча легитимная власть должна была зачистить страну от протестующих, и первый президент СССР должен был стать героем в глазах как населения Союза, так и Запада, на который он ориентировался. Команда Ельцина же изначально была обречена на провал, резюмировал Сатановский: чтобы увлечь за собой народ, нужна светлая цель для всей страны, а не одно только желание править.

Ровно 30 лет назад Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР предпринял попытку отстранения от руководства страной президента Михаила Горбачева. Подробности событий августа 1991 года — в материале Федерального агентства новостей.