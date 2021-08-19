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Всемирный гуманитарный день: ООН призвала помочь наиболее уязвимым жителям Сомали
Весь мир
Всемирный гуманитарный день: ООН призвала помочь наиболее уязвимым жителям Сомали
Федеральное агентство новостей  /  из личного архива Вадима Фефилова

Могадишо, 19 августа. Заместитель специального представителя генсека ООН, координатор по Сомали во Всемирный гуманитарный день заявил, что глобальный климатический кризис опустошает планету и масштабы стали слишком велики, чтобы их игнорировать. По его словам, необходимо действовать коллективно и срочно, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

«Сомали является ярким примером того, как чрезвычайная климатическая ситуация непропорционально влияет на наиболее уязвимых, несмотря на то, что они вносят в нее наименьший вклад», — добавили в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Циклические засухи и наводнения в восточноафриканской стране приводят к нехватке воды. Последствия изменения климата влияют на социальную и политическую сферы, а также на безопасность.

В апреле 2021 года сомалийские власти сообщили ООН, что засуха затронула 80% населения. Примечательно, что другие районы страны, наоборот, затопило, поэтому люди перемещаются, а каждому четвертому жителю пришлось покинуть дом.

Около 5,9 миллиона граждан восточноафриканского государства нуждаются в срочной гумпомощи. Однако план гуманитарного реагирования профинансирован лишь на 40%.

«Без дополнительной поддержки хрупкие достижения, которых мы добились до сих пор, легко разрушатся. Мы участвуем в гонке со временем, в гонке за то, чтобы определить приоритеты и удовлетворить потребности наиболее уязвимых сомалийцев и разорвать этот порочный круг деградации окружающей среды, перемещения и потери средств к существованию», — подчеркнул замспецпреда генсека ООН.

Управление по координации гуманитарных вопросов призвало инвестировать в краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные решения, которые поспособствуют противостоянию будущим климатическим потрясениям. Кроме того, нужно использовать низкоуглеродистые источники энергии и помочь адаптироваться пострадавшим.

«Я призываю всех присоединиться к #TheHumanRace и обеспечить, чтобы проблемы наиболее уязвимых сомалийцев были в центре внимания Конференции ООН по изменению климата (КС26) в ноябре», — сказал замспецпреда генсека ООН.

ООН во Всемирный гуманитарный день напомнила о людях, которые погибли или пострадали, когда помогали нуждающимся. В 2021 году в восточноафриканской стране зарегистрировали 146 инцидентов, связанных с гуманитарными операциями. Убили и похитили по одному работнику, пятерых ранили, троих арестовали.

Нападения нарушили международное гуманитарное право. УКГВ ООН призвало страны внести собственный вклад в защиту всех работников, которые поддерживают сомалийцев.

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